L’infectiologue Nathan Clumeck: «La vaccination ne suffira pas»

L’idée d’un livre lui est venue il y a un an, après être passé par plusieurs phases d’indignation, voire de colère, devant la désinformation ou la minimisation de la gravité de la situation par certains experts. Fort de son expérience de la pandémie de sida, le professeur émérite d’infectiologie de l’ULB décortique la nouvelle « Menace virale » à laquelle nous faisons face. Un ouvrage accessible, écrit dans un langage clair et précis, qui lutte contre les fake news en misant sur l’intelligence. En une quinzaine de chapitres courts, l’ancien chef de service du CHU Saint-Pierre passe en revue les hypothèses sur l’origine du virus, ses modes de transmission, le fonctionnement des vaccins et les traitements efficaces à l’heure actuelle. Il y explique les dilemmes éthiques entre liberté individuelle et santé publique. Mais aussi, comme le souligne le bandeau rouge qui ceint son opus, pourquoi la vaccination seule ne suffira pas…