Plusieurs joueurs et membres du staff de Manchester United testés positifs au coronavirus

Manchester United a enregistré un petit nombre de tests positifs au Covid-19 parmi les joueurs et le staff technique dimanche, rapportent plusieurs médias britanniques. Samedi, United s’est imposé 1-0 à Norwich, grâce à un penalty inscrit en fin de match par Cristiano Ronaldo. Victor Lindelof avait dû quitter le match dès la 16e minute à la suite de problèmes respiratoires. L’ensemble du groupe qui s’est rendu à Norwich avait été testé négatif lors de la dernière série de tests de routine.

Cependant, à la suite de la série suivante de tests effectués par le club dimanche, un petit nombre de tests s’est révélé positif parmi les joueurs et l’encadrement technique. Ces personnes ont été renvoyées chez elles avant le début de l’entraînement. Le reste de l’équipe s’est entraîné à l’extérieur et le programme a été adapté en séances individuelles et sans contact.