L’Union reste une fabrique à bonheurs

Pour ceux et celles qui la découvrent ou redécouvrent semaine après semaine, l’Union Saint-Gilloise est une fabrique à petits et grands bonheurs à la sauce bruxelloise. Parce que franchement, ce qui est en train de se passer au pied de la Butte est tout bonnement exceptionnel, tellement inattendu, aussi. Toujours solidement accrochée à la première place d’une D1 qu’elle redécouvre après 48 ans d’une trop longue attente, l’Union a encore offert un début de soirée féérique, dantesque également à certains égards, à ses supporters de plus en plus nombreux et bruyants, voire extatiques. Vainqueurs sans encaisser de Malines, une équipe qui les avait déjà battus à deux reprises cette saison, les hommes de Felice Mazzù ne semblent pas le moins du monde vouloir descendre du nuage sur lequel ils planent depuis le début de la compétition. « Aujourd’hui on a 40 points et on continue à enchaîner les succès : c’est juste exceptionnel et on doit en profiter », constate Felice Mazzù.