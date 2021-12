Felice Mazzù après le succès de l’Union face à Malines: «C’est juste exceptionnel et on doit en profiter»

L’Union a décroché une 13e victoire ce dimanche face à Malines dans un match comptant pour la 18e journée du championnat belge. Dante Vanzeir (35e) et Teddy Teuma (55e) ont permis aux Bruxellois de compter 40 points, soit sept de plus que l’Antwerp (2e) battu 2-3 par le Standard plus tôt dans la journée et le Club de Bruges, qui reçoit Zulte Waregem à 21 heures.

« Aujourd’hui on a 40 points et on continue à enchaîner les succès : c’est juste exceptionnel et on doit en profiter », s’est félicité Felice Mazzù à l’issue de la rencontre. « On a réussi à ne pas encaisser face à une équipe certes déforcée (NDLR : Bateau et Kaya étaient notamment frappés par le Covid) mais qui a crânement joué sa chance avec d’excellents joueurs, très physiques comme à leur habitude. Cette fois-ci, on a su avoir le répondant nécessaire tout en se montrant plus efficaces qu’eux. Pour s’en convaincre, il suffit de voir comment Mitoma n’a pas rechigné à la tâche pour aider ses équipiers, comment Moris a été impérial ou comment Teuma s’est imposé en maître dans l’entrejeu. On parle souvent du duo Vanzeir-Undav mais eux aussi méritent d’être mis en évidence… »