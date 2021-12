Des fêtes de fin d’année «normales»: cet inaccessible rêve…

Les Belges célébreront-ils les fêtes de fin d’année de façon un tant soit peu habituelle ? Ça semble mal parti. Jusqu’il y a quelques semaines – rappelez-vous l’optimisme du début de l’automne – une majorité d’entre eux en était sans doute convaincue et, pour tout dire, s’en réjouissait fortement gardant en tête le souvenir morne de l’édition 2020 de ces célébrations. Oui mais voilà… Depuis les chiffres de contaminations et d’hospitalisations sont remontés significativement et des nouvelles mesures ont été prises pour tenter d’inverser cette dangereuse tendance.