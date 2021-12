Les cadeaux du MAD: les plus beaux jeux vidéos et de société du moment

Comme un film, une série, un roman, un album ou un opéra, le jeu vous offre une immersion dans son propre univers. Véritables œuvres d’art visuelles, les jeux vidéos et les jeux de société s’adjoignent désormais la signature de directeurs et directrices artistiques, d’illustrateurs, illustratrices, designers et designeuses de génie. Voici douze des plus belles réussites esthétiques dont chaque image, décor, carte ou plateau est à encadrer.