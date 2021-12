Max Verstappen, un cœur tendre élevé à la dure

Max-le sale-gosse ? Max-le-vicieux ? Dirty-Max ? Max-l’arrogant ? Ou plutôt Max-le-prodige ? Max-le-virtuose ? Max-le-héros de tout un pays… et même au-delà ? Comment faut-il présenter Max Verstappen, devenu dimanche à Abou Dhabi le 34e champion du monde de l’histoire de la Formule 1 ? Car si du haut de ses 24 ans, le bonhomme ne peut que susciter l’admiration pour son pilotage magique et l’extraordinaire détermination qui l’anime, sa façon d’être et de s’exprimer, ainsi que la manière avec laquelle il aura mené son formidable duel avec Lewis Hamilton, en fait également un personnage clivant. Max, on aime ou on déteste !