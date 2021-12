Quels sont les symptômes du variant omicron?

Le nouveau variant du coronavirus, omicron, se propage dans le monde entier, semant l’inquiétude et poussant de plus en plus de pays à resserrer la vis en matière de restrictions sanitaires.

Quels symptômes ?

Il est « quasiment certain » qu’omicron n’est pas plus grave que delta, avait indiqué plus tôt l’éminent scientifique américain Anthony Fauci à l’AFP, estimant même qu’il pourrait être moins dangereux. Des propos confirmés par le patron de l’OMS juste après qui soulignait que le nouveau variant semblait avoir un taux de réinfection plus élevé mais provoquer des symptômes moins sévères que le variant delta.

Les données d’hospitalisation sont plutôt rassurantes en Afrique du Sud, mais il faut rappeler que la population est plutôt jeune, donc moins à risque de formes graves.

Pour l’instant, tous les cas documentés en Europe sont « soit sans symptôme soit légers », a affirmé l’ECDC. Cela ouvrirait la porte à une conjecture optimiste. « Si le variant omicron est très transmissible, mais pas méchant (ne remplit pas les hôpitaux), il donnerait une immunité de groupe et participerait à atténuer le SARS-CoV-2 en virus saisonnier bénin, ce qui sifflerait la fin de la crise », a relevé le virologue français Bruno Canard.

Mais il a précisé qu’un tel scénario serait un « coup de chance ». Nombre de spécialistes soulignent en effet que cette hypothèse n’est pas la plus probable et mettent en garde contre un excès d’optimisme. Si omicron allie une moindre dangerosité mais une plus forte contagiosité, les conséquences resteraient en effet graves sur le plan collectif.

« Des données préliminaires venant d’Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection plus élevé avec omicron, mais plus de données sont nécessaires pour tirer des conclusions plus fermes. Il y a aussi des éléments qui laissent à penser qu’omicron provoque des symptômes moins graves que delta, mais là aussi il est trop tôt pour être certain », a encore déclaré le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Enfin, la présidente de l’Association des médecins sud-africains, Angélique Coetzee avait tenté de rassurer quant aux symptômes de la maladie. « Les patients se plaignent surtout d’avoir les muscles endoloris et de fatigue, une fatigue extrême », a-t-elle déclaré. On le voit au sein de la jeune génération, pas chez les personnes âgées ».

