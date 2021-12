GP d’Abou Dhabi: Mercedes a décidé de faire appel après le rejet de ses réclamations

D’après le point du règlement sportif de la F1 invoqué par l’écurie allemande, le redémarrage de la course se serait produit un tour trop tôt, au 58e et dernier tour. Or, Verstappen a doublé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans cette ultime boucle, pour décrocher la victoire et le titre.

Les commissaires ont estimé que « bien que l’article (en question) puisse ne pas avoir été appliqué pleinement », l’article suivant du règlement « l’emportait » en disposant que le message « la voiture de sécurité rentre à la fin de ce tour » s’applique immédiatement quand il est envoyé par la direction de course.

Mercedes demandait « que les commissaires remédient à la situation en modifiant le classement pour refléter les positions à la fin de l’avant-dernier tour », ajoutent les commissaires dans leur décision. Mais « il s’agit d’une mesure qui, selon (eux), raccourcit la course rétrospectivement et n’est donc pas appropriée ».

Dans la première de ses deux réclamations rejetée, Mercedes reprochait à Verstappen d’avoir dépassé Hamilton derrière la période de voiture de sécurité, ce que le règlement interdit.