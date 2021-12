Verstappen champion du monde: un titre à l’arrache, et au (très) léger accent belge

On ne sait si Sophie Kumpen, la maman de Max Verstappen, est allée brûler comme tous les dimanches de Grand Prix un cierge dans la chapelle Sainte-Gertrude de Heppeneert, près de Maaseik, là où le gamin a grandi. On ne jurerait d’ailleurs pas que Sainte-Gertrude a influencé ce qui s’est passé dimanche à Abou Dhabi ; bien moins en tout cas que Michael Masi.

Ce qui est certain en revanche, c’est que Max Verstappen a fait le boulot. A 24 ans et deux mois, le voilà devenu champion du monde de Formule 1. Pas le plus jeune de l’histoire, comme ses débuts précoces (à 17 ans et demi !) et sa première victoire (un an plus tard) l’avaient un moment fait espérer. Le chemin a été plus ardu que prévu, « encombré » par un certain Lewis Hamilton et une monstrueuse équipe Mercedes. Mais cette fois, il l’a eu. A l’arrache, et malgré les récriminations du camp adverse…