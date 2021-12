Théo Pierrot gardien d’infortune face à Anderlecht: «J’ai dit à Raman de ne pas mettre une panenka»

Le football peut être tellement sévère. Comme lors du penalty concédé par Seraing à la 82ème. Monsieur Boterberg applique le règlement à la lettre et exclut Guillaume Dietsch. Mince, les cinq remplacements ont été effectués, la solution doit venir du terrain. « J’ai vite regardé autour de moi et j’ai compris. C’était à moi de m’y coller », souffle Théo Pierrot. « De quoi confirmer que j’ai bien évolué à tous les postes avec Seraing (rire). Je ne me suis pas posé de questions, tout comme je n’ai pas réfléchi à mes éventuelles qualités en tant que gardien. Est-ce que j’en ai au final ? J’en sais rien ».

Ce qui sûr par contre, c’est que le Français a pris quelques secondes pour aller discuter avec Benito Raman, l’homme en charge du coup de réparation. « Je lui ai demandé de ne pas me mettre une « Panenka ». Cela m’aurait vraiment fait ch… de prendre un but comme cela. Il m’a promis de ne pas le faire. C’est sympa de sa part ». Ce qui l’est moins, c’est le côté impitoyable de l’attaquant. « J’ai tenté de la jouer au bluff, en pensant qu’il allait frapper droit devant lui puis je me suis dit qu’il fallait bien choisir un côté. Je l’ai fait et il a marqué. J’ai pas tenté de plonger, car je ne suis pas persuadé de savoir le faire ». La phase est racontée sur le ton de l’humour, car elle se veut anecdotique.