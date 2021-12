Le pari de l’explication, de l’intelligence et de la démocratie

Soyons honnêtes : aucun d’entre nous ne rêve de recevoir sous le sapin un livre sur le covid. Ce virus, on l’aura bu jusqu’à plus soif, avalé jusqu’à l’écœurement, respiré jusqu’à l’étouffement : on n’en peut plus. Mais, mais… On ne résiste pas à faire mention d’un ouvrage qui, alors qu’on ne sait plus comment dire, écrire ou expliquer l’épidémie, vient clarifier les esprits embrumés par le trop-plein de consignes, de disputes et d’angoisses aussi. Après Marius Gilbert, c’est au tour de l’infectiologue Nathan Clumeck, spécialiste réputé du sida, de signer un livre accessible à tous et qui veut lutter contre la désinformation en misant sur l’intelligence.