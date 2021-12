L’Inter prend la tête du classement après sa large victoire face à Cagliari (vidéos)

Lautaro Martinez a trouvé la faille sur corner (29e). Et s’il a raté un penalty, bien repoussé par Alessio Cragno (44e), le «toro» argentin a été récompensé de son activité par un second but tout en technique (68e).

Entre-temps, l’Inter s’était mise à l’abri grâce à Alexis Sanchez d’une superbe volée (50e) et Hakan Calhanoglu d’une frappe en pleine lucarne (66e).