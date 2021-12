Étrillé par Anderlecht, Seraing était déjà au CS Bruges…

Le score parle. Il ne ment pas : 0-5. Même pas sévère pour un Seraing qui semble avoir déclaré forfait avant d’entamer la partie. Il y a des choses que l’on sent sans pouvoir spontanément les expliquer. Ce fluide a parcouru d’emblée les travées du stade. Le Sporting s’est installé en patron sur le champ. Il a pris son adversaire à la gorge. Puis, il a serré. Après 20 minutes, 20 minutes seulement, tout était dit. Kouame et Refaelov avaient actionné le marquoir, dotant les leurs d’un double avantage. Le plus fou, c’est que cette entrée en matière des Mauves ressemblait à s’y méprendre à celle que leur a fait subir Seraing dix jours plus tôt en coupe. Sauf qu’ici, chacun était convaincu que l’écart ne serait jamais comblé. « Je n’ai pas reconnu mon équipe. Elle n’a pas été dans le coup », reconnaissait Jordi Condom. Pourquoi ? Sans doute parce que tactiquement les Mauves ont surpris leurs hôtes. Ils évoluaient quasiment dans un 4-2-4 que n’aurait pas renié le Brésil des années 70.