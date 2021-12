Les Zèbres croisent les doigts pour Ilaimaharitra, sorti sur blessure face à Ostende

Au moment de répondre à la question de savoir si Bert Put avait eu raison de lancer le match entre le Sporting de Charleroi et Ostende vendredi soir, les deux entraîneurs ont, de conserve, répondu qu’il n’était en tout cas pas possible de parler de football après un tel duel. Edward Still évoquait même le danger pour les joueurs des deux camps de jouer sur une surface aussi glissante. « On a parlé avec le coach adverse (NDLR, Alexander Blessin) du fait de disputer cette rencontre et nous étions tous les deux inquiets concernant les blessures. Il y avait un risque pour l’intégrité physique des joueurs, même si on sait que les calendriers sont chargés et qu’on voulait enchaîner après notre victoire au Standard. Toutefois, cette inquiétude était réelle dans les deux staffs. L’intervention d’Andreou après une minute de jeu où on passe tout près d’un incident grave qui n’est pas une blessure de foot témoigne des dangers (NDLR, le Chypriote a heurté les grillages sur un tacle glissé). La même chose est arrivée à un Ostendais après la pause et je suis extrêmement soulagé qu’il n’y ait rien eu de grave dans ce match » pointait le T1 carolo, vendredi. Et d’ajouter : « On va voir ce qu’il en est avec Ilaimaharitra (NDLR, sorti sur blessure à la 90e). C’est trop tôt pour dire quoi que ce soit. »

IRM du genou

Un peu plus de deux jours plus tard, la réponse à la question de savoir ce dont l’international malgache souffre n’est pas encore connue. Le capitaine du Sporting doit d’ailleurs passer une IRM, ce lundi, et le matricule 22 espère que celle-ci ne révélera rien de trop grave.