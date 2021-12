Quand ce ne sont pas les supporters, ce sont les joueurs

Servi en apéro dominical, l’Antwerp-Standard a concentré en 90 minutes et plus tout le cocktail d’une formidable semaine pour le football belge. Formidable étant un vigoureux euphémisme pour décrire cette période entre le choc wallon de Sclessin de dimanche dernier et le déplacement de ces mêmes « Rouches » au Bosuil, un déplacement qui est parti dans tous les sens, mais pas toujours dans le bon. Une période tumultueuse, de feux d’artifice, au figuré et au propre, entrecoupée de verdicts européens qui sonnent comme une condamnation pour ledit football belge.

Ce n’est guère brillant dans les tribunes, mais ça ne l’est pas plus sur les terrains en somme.

En outre, la Belgique a le don d’exporter ses malaises par le truchement des supporters anversois de mèche avec leurs homologues francfortois pour embraser les eaux du Main. Pour son jeu, c’est autre chose : son indice en chute libre au ranking UEFA prouve qu’il passe très mal les frontières.