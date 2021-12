Le grand Barça n’est plus qu’un lointain souvenir

Avec ses difficultés à trouver le chemin des filets, le FC Barcelone s’est habitué en quelque sorte à la défaite. Hier, à Pamplune, il s’est découvert une autre faiblesse : son incapacité à conserver un avantage, qu’il a éprouvée deux fois plutôt qu’une face au dixième de la Liga. Par deux fois en effet, les Catalans ont mené au score en vain.

Inoffensifs devant, et désormais, précaires derrière, ils se rendent compte que même leur objectif minimum, la quatrième place – et sine qua non pour « remporter la Ligue des champions », une promesse de Xavi au soir de la déroute en Bavière – devient très compliqué à réaliser. Oui car le titre, le FCB peut l’oublier définitivement. Avec le Real, victorieux du derby madrilène hier en toute fin de soirée, notamment grâce à un but spectaculaire de Benzema et deux arrêts déterminants de Courtois, l’écart avec la première place est maintenant monté à 18 points…