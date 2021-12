Un donneur pourrait être le père de 500 enfants

Un homme qui a été donneur de sperme dans le passé affirme avoir donné jusqu’à 500 échantillons de sperme dans deux cliniques de fertilité belges. « Je n’y ai pas pensé à l’époque, mais il est tout à fait possible que j’aie plus d’une centaine de descendants – une idée folle », a-t-il déclaré lundi à De Standaard .

Cet homme, aujourd’hui âgé de 66 ans, a commencé à faire des dons lorsqu’il avait 24 ans et qu’il a lu un appel de l’UZ Gent dans le journal. Pendant plus de deux ans, il s’est inscrit deux fois par semaine. Quelques années plus tard, il a fait de même à l’UZ Brussel. « Tout était fait de manière anonyme », dit-il. « Je n’en ai aucune preuve, car ils n’ont jamais enregistré mon nom. »