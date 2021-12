Le tacle de Red Bull après le sacre de Max Verstappen: «L’état d’esprit de Mercedes est indigne»

« Il est indigne d’une finale de championnat du monde que la décision soit retardée de la sorte. Mais cela en dit long sur l’état d’esprit d’un perdant, que je qualifierais d’indigne, lorsque l’on dépose de telles réclamations et protestations », a déclaré l’Autrichien dimanche soir après le triomphe du pilote Red Bull Max Verstappen au championnat du monde. « Il était dégoûtant de déposer une réclamation dont il était clair qu’elle ne fonctionnerait pas », a estimé Marko.

Marko a lui-même protesté à plusieurs reprises cette saison et a souvent tenté de semer le trouble dans la lutte pour le titre entre Verstappen et Lewis Hamilton ainsi qu’entre Red Bull et Mercedes. Après une décision controversée de la direction de course lors de la finale aux Émirats arabes unis, il a de nouveau réglé ses comptes avec son rival, qui a remporté tous les titres (pilotes et constructeurs) depuis 2014.