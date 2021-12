Tornades aux Etats-Unis: l’espoir s’amenuise de retrouver des survivants, l’aide s’organise

Ce phénomène météorologique exceptionnel a traversé six Etats, y laissant une traînée de destructions sur des centaines de kilomètres, mais c’est à Mayfield, dans le Kentucky, que celles-ci ont été les pires.

La fabrique de bougies Mayfield Consumer Products n’est plus qu’un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Equipés de grues, bulldozers et autres engins mécaniques, les secouristes ont fouillé méthodiquement dimanche les décombres.

Le bilan va s’alourdir

Ailleurs dans le Kentucky, mais aussi dans les Etats du Missouri, de l’Illinois, du Tennessee et de l’Arkansas, se retrouvaient ces mêmes scènes de constructions aplaties, de bâtiments éventrés, d’infrastructures métalliques tordues, de véhicules renversés, d’arbres arrachés et de briques éparpillées dans les rues. Le Mississippi a également été touché.

Ces Etats ont été traversés par l’une des séries de tornades les pires « de l’histoire du pays », a déploré le président américain Joe Biden, qualifiant leurs ravages « d’inimaginable tragédie ».

Les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé à être déployées dans les zones dévastées.