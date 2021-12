L’Union Saint-Gilloise solide leader en D1A: «C’est un week-end réussi»

« On peut dire que Malines me sourit, oui. Lors des deux autres matches, j’étais déçu. Mais cette fois, on s’est imposé et je peux donc vraiment en profiter. » L’attaquant se montrait aussi lucide au moment d’analyser la rencontre. « Les deux équipes ont eu des grosses occasions pour marquer. Mais notre gardien a fait de gros arrêts. En tout cas, l’emporter ce dimanche était encore plus important à partir du moment où on a vu que l’Antwerp s’était incliné contre le Standard juste avant notre match. C’est donc un week-end réussi ! »