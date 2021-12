La maman (belge) de Max Verstappen aux anges: «Je n’ose pas vous dire combien de cierges j’ai allumé»

Après avoir assisté au Grand Prix avec sa famille et des amis, Sophie Kumpen (47 ans) s’est confiée, visiblement très émue, au « Laatste Nieuws » : « Mon fils est devenu un homme cette année », a dit la maman (belge) du champion du monde de F1. « Max s’est battu comme un lion, sans renoncer un seul instant. Car il faut bien l’avouer : Hamilton était le plus fort ce dimanche ! Jusqu’à la fin de la course, ça ne s’annonçait pas très bien. Et puis ma fille m’a envoyé un SMS annonçant l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Il suffit parfois de faire appel aux anges. Et voilà, les anges m’ont aidée. Je n’ose pas vous dire combien de cierges j’ai allumé cette semaine ! »

Sophie Kumpen ne veut pas évoquer un rêve devenu réalité. « Non », dit-elle, « car vous n’osez même pas rêver à ça ! Ni quand il a commencé à faire du karting, ni même quand il est devenu champion de karting ou qu’il a fait ses débuts en F1. Petite fille, je regardais Senna et Prost sur le podium, et cela me semblait un monde inaccessible. Et puis plus tard, votre fils se retrouve soudain sur ce podium à Barcelone quand il gagne sa première course. Et le voilà maintenant champion du monde ! Imaginez-vous ça ! »