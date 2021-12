Denis Ducarme (MR): «J’ai un peu mal à mon parti»

Denis Ducarme regrette d’avoir vu « ses amis du mouvement qui se confrontaient publiquement » et que « Jean-Luc Crucke ait été visé en tant qu’homme ». « On a sorti envers lui et en public des mots comme ‘émotifs’ ou ‘aventuriers’ ». Selon lui, il ne faut pas utiliser des mots qui visent l’homme plutôt que le projet.

Le MR doit régler son problème en interne, selon Denis Ducarme : « Quand on a un problème entre nous, on s’enferme, on discute, on règle ça entre nous et on ne met pas de gouvernement en danger. »