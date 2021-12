Thomas Vermaelen quitte officiellement Vissel Kobe

Thomas Vermaelen quittera le Vissel Kobe fin janvier, le club et le joueur de 36 ans ayant décidé de ne pas prolonger le contrat du Diable Rouge, qui sera donc libre de s’engager dans un autre club à partir de février, a annoncé le club japonais lundi.

« C’est un grand plaisir pour moi d’avoir pu jouer à Vissel Kobe », pointe l’Anversois, arrivé au Japon en 2019 et qui était passé auparavant par l’Ajax, Arsenal et Barcelone. « J’ai pu partager de nombreux moments merveilleux avec vous. Nous tenons à remercier tous les fans qui nous ont soutenus et toutes les personnes impliquées dans le club, et souhaitons bonne chance à l’équipe pour l’avenir. »