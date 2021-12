Pour éviter d’autres «affaires Crucke», le MR crée une procédure de concertation interne

Après l’affaire Crucke, certains libéraux annonçaient des réunions internes tendues, ce lundi matin au MR. Et le député Denis Ducarme, l’ex-adversaire de Georges-Louis Bouchez à la présidence du parti, lançait effectivement le débat, ce matin sur « DH Radio ». Il déclarait avoir « un peu mal à mon parti après les tensions de ces derniers jours » et les attaques contre Jean-Luc Crucke « visé assez sensiblement en tant qu’homme » et accusé d’être « moins libéral que les autres ». Il concluait, concernant Georges-Louis Bouchez : « Je pense qu’en tant que président de parti, il a un rôle. Il a même un rôle difficile, mais un rôle qui doit rassembler plutôt que de se retrouver avec de telles situations sur la place publique. »

Mais quasi au même moment, une réunion au sommet du MR se tenait au QG du parti. Le président et les chefs de file gouvernementaux ou de l’opposition (Sophie Wilmès, Willy Borsus, Pierre-Yves Jeholet et Alexia Bertrand) s’accordaient pour « sortir par le haut » de « l’affaire Crucke ». Et « désamorçaient » la situation. Bouchez et Jean-Luc Crucke se seraient aussi vus dans la foulée. Puis un bureau exécutif a entériné le compromis trouvé. Un compromis sous forme de procédure à respecter désormais quand un dossier important arrive sur la table d’un gouvernement.