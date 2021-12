Royaume-Uni: appel à l'aide des compagnies aériennes face aux nouvelles restrictions

Se disant "profondément préoccupés par l'approche désordonnée et disproportionnée" de Londres sur les restrictions de voyage, les patrons de British Airways, Easyjet ou encore Ryanair demandent "un ensemble de mesures de soutien économique" pour aider le secteur "à traverser cette crise".

Les nouvelles restrictions "ont perturbé les plans de Noël et gravement miné le moral des clients juste avant la saison cruciale des réservations de Noël et du Nouvel An", s'alarment les entreprises de transport, qui demandent à rencontrer de toute urgence le Premier ministre.