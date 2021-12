Yannick Agnel, poursuivi pour viol sur mineure, «reconnaît la matérialité des faits»

L’ancien champion olympique de natation Yannick Agnel, mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans, «reconnaît la matérialité des faits reprochés», a déclaré lundi la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d’une conférence de presse.

Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu «le sentiment qu’il y a eu contrainte», selon la procureure, mais «si les faits sont constitutifs de viol ou agressions sexuelle, c’est qu’il existe une différence d’âge importante» entre la victime, Naome Horter, fille de son entraîneur d’alors Lionel Horter, qui avait 13 ans à l’époque des faits, en 2016, et le nageur alors âgé de 24 ans.

Yannick Agnel possède l’un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d’être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013. Toutefois, aux JO de Rio en 2016, il avait été éliminé dès les séries du 200 m nage libre et il avait annoncé sa retraite sportive dans la foulée.