Atlético Madrid – Bayern Munich, PSG – Manchester United…: voici les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Moins d’une semaine après la fin de la phase de poules de la Ligue des champions, le tirage au sort des huitièmes de finale se tenait ce lundi. Seize équipes rêvent de succéder à Chelsea, lauréat de la dernière édition au détriment de Manchester City. Les deux formations anglaises sont encore en lice et sont accompagnées d’autres sérieux candidats au titre.

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions 2020, défiera l’Atlético Madrid lors des huitièmes de finale de l’édition 2021-2022, selon le tirage au sort effectué lundi, qui a également accouché d’affiches comme Paris SG-Manchester United et Inter Milan-Ajax Amsterdam. Les matches aller se tiendront les 15, 16, 22 et 23 février, tandis que les matches retour auront lieu les 8, 9, 15 et 16 mars.