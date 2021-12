Proximus lance une assurance contre la cybercriminalité

"Cyber Care" était en phase test depuis le début de l'année et offrira désormais à ses clients "un support technique, juridique, financier et psychologique en cas de méfait lié à la cybercriminalité".

Cette dernière est la forme de délinquance qui connait la plus forte croissance en Belgique alors que nos vies sont "de plus en plus digitales", avec le télétravail, l'enseignement à distance, le commerce en ligne, les services administratifs en ligne, les prises de rendez-vous médicaux par internet..., rappelle Proximus.