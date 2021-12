Brassage «à façon»

« Quand on est une petite brasserie, on n’a ni l’argent ni la place d’avoir ses propres cuves », explique Gilles de la brasserie 1B2T, membre de la CoHop. « Alors, on brasse “à façon”, c’est-à-dire chez un autre brasseur qui loue en quelque sorte temporairement ses cuves. On fait comme on peut quand on débute ! »

Cette pratique, très courante chez nous, a été pointée du doigt dans nos pages en mai 2014 lors d’une carte blanche de plusieurs brasseurs artisanaux critiquant la prolifération de brasseries de distribution (ne brassant donc pas). La volonté de se réapproprier cette étape – cruciale selon les brasseurs – est très actuelle dans la fabrication de bières artisanales.