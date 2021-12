«CoHop», une coopérative pour les microbrasseries bruxelloises

Des histoires de copains, il n’en manque pas dans le milieu de la bière. En général, le parcours est le même : de bons amis qui aiment la bière et veulent en faire fondent une entreprise et cherchent à être aussi autonomes que possible. C’est plus rarement l’inverse qui démarre l’aventure : des brasseurs veulent se professionnaliser, se rencontrent, puis deviennent bons amis. Le projet CoHop, fondé par Thomas, un jeune brasseur en reconversion, est de ceux-là. Cette idée de coopérative de microbrasseries qui gérerait un lieu de brassage ouvert, écoresponsable et convivial, c’est lui qui l’a mûrie.