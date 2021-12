L’UEFA au cœur de la polémique après le tirage des huitièmes de finale la Ligue des champions: voici la vidéo qui intrigue les internautes

Les 8e de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué lundi midi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, proposeront un duel entre le PSG de Lionel Messi et le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Tenant du titre, Chelsea, le club de Romelu Lukaku, affrontera pour sa part Lille, tandis que Manchester City et Kevin De Bruyne, finalistes la saison dernière, rencontreront Villareal, vainqueur de l’Europa League la saison dernière.

Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard retrouvera Benfica et Jan Vertonghen. L’Atletico Madrid de Yannick Carrasco a de son côté hérité du Bayern Munich. Les autres affiches opposeront le RB Salzbourg à Liverpool, l’Inter Milan à l’Ajax Amsterdam et le Sporting Portugal à la Juventus.