Aqua-Dog, un nouvel éden pour les chiens

Les amis des chiens en ont rêvé, Benoit Marchal va le réaliser. Quoi ? Aqua-Dog, un centre de bien-être et de revalidation pour les plus fidèles de nos compagnons. Un projet entrepreneurial original et ambitieux, qui ouvrira ses portes en janvier 2022, du côté d’Aywaille… Rencontre.

Des soins du corps humain à celui des animaux, ou le bref résumé du parcours professionnel de Benoit Marchal. En effet, le Wallon a exercé le métier de kinésithérapeute pendant une quinzaine d’années, avant de s’intéresser aux maux qui touchent nos animaux de compagnie. « Un jour, j’ai été confronté au cas complexe d’un chat avec de multiples fractures. Cela m’a fait prendre conscience qu’il existait peu de lieux dédiés à la revalidation des animaux », explique-t-il. Il amorce alors un virage professionnel et se forme à la kiné-ostéopathie canine et féline. Quelques années de pratique plus loin, il se décide à franchir un autre cap : lancer Aqua-Dog, un véritable centre de revalidation et de loisirs pour chiens…

Bien-être et plaisir pour chiens

Les propriétaires canins (et les vétérinaires) disposeront donc bientôt d’un espace pour soigner, entraîner ou s’amuser avec leurs compagnons. « La piscine couverte et chauffée de 10 mètres sur 4,5 offrira la possibilité de faire toute forme de revalidation canine (kiné, hydrothérapie, ostéo, etc.), mais aussi de l’accoutumance à l’eau, des séances d’aquagym pour les chiens sportifs, de la nage à contre-courant ou encore de l’entraînement sur tapis aquatique », détaille Benoit. Aqua-Dog est un projet ambitieux, puisque le bâtiment flambant neuf de 400 m2 accueillera aussi un étage entièrement dédié à la revalidation et au fitness canin hors de l’eau. Sans oublier, une école du chiot. Après 10 mois de travaux et plus de 700 000 euros d’investissement, Benoit s’apprête à ouvrir les portes de son « bébé ». « Cela n’a pas été simple, notamment pour obtenir un financement. L’originalité de notre projet était un frein pour les banques… On avait soit un refus, soit des conditions intenables ! »

De la galère à la solution

Après avoir fait le tour des banques, Benoit sollicite l’aide d’Alain Gilson, agent Crelan spécialisé dans le segment Business. « Nous connaissions déjà sa compagne, puisqu’elle est cliente depuis plusieurs années », indique le responsable en banque et assurances de Remouchamps. « Aqua-Dog nous a rapidement séduit, à la fois, pour son originalité, son caractère local, son étude de marché et la solide expérience de M. Marchal. Mais aussi son audace, car le contexte actuel n’est pas simple pour se lancer ! » Après ce premier feu vert, encore fallait-il préparer le dossier de demande de crédit. « Vu le montant en jeu (près de 600 000 euros), nous avons sollicité et obtenu une garantie de la Sowalfin. Une façon de bien monter un dossier de financement », précise Alain Gilson, expert Business de Crelan. Des efforts qui ont porté leurs fruits, pour le plus grand bonheur de nos fidèles compagnons !