De la fourche à la fourchette à la ferme Delgueule

Un site historique, des produits locaux, une bonne table et des chambres enchanteresses, que demander de plus pour s’évader… Rendez-vous en Wallonie picarde, dans les plaines du Mont-Saint-Aubert, où la ferme familiale Delgueule a ouvert son hôtel-restaurant !

C’est au cœur des paysages verdoyants de cette région que Bernard Bayart et ses frères exploitent un domaine agricole depuis trois générations… Trois sites et 250 hectares, consacrés à la culture de la pomme de terre, de la betterave sucrière ou encore du maïs. Sans oublier, 250 têtes de bovins Blanc-Bleu-Belge. C’est en 2007 que l’aîné, Bernard, et son épouse Risa Shenge acquièrent leur exploitation, la ferme Delgueule. Très vite, le couple a envie de valoriser ce cadre splendide, datant du 17e siècle. « L’idée était de restaurer les bâtiments en ruines pour créer des chambres d’hôtes et permettre à Risa d’exprimer sa passion pour l’accueil et la cuisine », explique-t-il.

De la suite (logique) dans les idées

En 2012, le rêve de Risa devient réalité, mais le couple ne manque pas d’ambition et, quelques années plus tard, surgit l’idée de transformer l’ancienne grange en hôtel-restaurant… « C’était la suite logique de notre projet », sourit Risa. « On voulait créer une passerelle entre la fourche, mon activité agricole, et la fourchette, le volet géré par mon épouse. Mais aussi défendre le circuit court et notre patrimoine, en proposant dans l’assiette nos produits et ceux des agriculteurs de la région », complète Bernard. Emmené par ce site extraordinaire, le couple voit grand : 50 chambres et 150 couverts. « Actuellement, l’hôtel ne compte que 12 chambres, mais tout est prévu pour augmenter la capacité », précise-t-elle.

Contre vents et marées

Malgré le contexte coronavirus, le restaurant ouvre en mai dernier, non sans quelques galères. « Au niveau financier, cela n’a pas été simple ! Notre banque historique était d’accord de nous suivre, mais avec des conditions… irréalistes. En réalité, nous n’entrions pas dans leurs cases et on se serait tiré une balle dans le pied en acceptant leur offre », se souvient Bernard. C’est alors qu’il se tourne vers Crelan (dont il était déjà client pour le volet agricole). « L’approche a été complètement différente, plus humaine. L’agent local, puis la personne du siège sont venus nous voir directement à la ferme, ils ont pris le temps de comprendre notre projet, notre démarche, nos valeurs, etc. ».

Écoute et proximité

« Faire crédit, c’est faire confiance », souligne d’emblée Stéphane Decaigny, directeur de l’agence Business Crelan de Tournai, très rapidement convaincu par le potentiel du projet de Bernard et Risa. « J’en avais entendu parler dans la presse. Alors, quand nous nous croisons par hasard au carnaval de Tournai, j’en profite pour leur glisser que Crelan peut les aider. Et pour cause, je pense que la diversification des revenus, en dehors du schéma agro-industriel classique, est cruciale pour nos agriculteurs ! » Le dossier de crédit est rapidement bouclé. Mais le suivi de Stéphane, expert des services aux PME, ne s’arrête pas là : « L’ouverture du restaurant a été retardée à cause du covid, alors nous avons tout mis en œuvre pour les aider à tenir le coup ». Il ne reste plus qu’à goûter le fruit de ces efforts conjoints…