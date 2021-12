Le chocolat Legast fait « exploser les tablettes » de A à Z

C’est au cœur de Braine-le-Comte que les parents Legast ouvrent la chocolaterie familiale dans laquelle le jeune Thibaut va peu à peu s’investir. Aux côtés de son père, un assureur de métier reconverti en chocolatier, il se prend au jeu et devient un vrai passionné. Début des années 2000, il reprend seul le flambeau et s’intéresse à la fabrication bean-to-bar, c’est-à-dire du cacao au chocolat. « Nous sommes peu nombreux à produire notre propre chocolat, car cela exige un savoir-faire et des investissements. Pour nous, cela a aussi signifié de retourner constamment à la source, dans les terroirs sud-américains où naissent les fèves et se développent leurs arômes », explique le Brainois.

Une vision et des valeurs éthiques

Avant de faire voyager les saveurs, Thibaut embarque donc pour la Colombie afin d’explorer les origines du cacao. Sur place, à la rencontre des producteurs locaux, il finit aussi par trouver… l’amour. « Ma compagne, multitalentueuse, jouait le rôle d’intermédiaire dans ce secteur qu’elle connaît très bien », sourit-il. C’est le début de deux grandes et belles histoires, l’une privée, l’autre professionnelle : « Depuis, nous travaillons main dans la main avec les producteurs locaux, grâce à des partenariats équitables, durables et humains. Nous les rémunérons de forme juste, trois ou quatre fois le prix du marché ! Nous tenons aussi à partager avec eux nos récompenses », poursuit l’artisan, qui ne compte plus les médailles gagnées par son chocolat.

S’agrandir sans se trahir

Tablettes ou pralines, toujours avec minutie et qualité, sans produits chimiques et dans le respect de la nature. « Nous avançons également vers le bio, au rythme de nos producteurs de petite échelle. » Assez logiquement, le succès de la chocolaterie Legast est au rendez-vous et le magasin brainois se fait trop petit pour la production. Après des mois de recherche, le couple trouve un espace de 600 m2, capable d’accueillir un atelier flambant neuf et un second magasin. « On voudrait aussi proposer une expérience immersive à nos clients pour leur faire découvrir le processus de fabrication », indique le maître chocolatier, dont l’ambition est de continuer à « bien faire les choses, en préservant le bonheur de son personnel et de ses partenaires ».

Plus de chocolat, via la banque

Si la fin du chantier est prévue pour septembre 2022, le processus de financement du nouveau bâtiment ne s’est pas fait sans embûches. Grâce à son frère Sébastien, lui-même agent Crelan à Uccle, le projet de Thibaut atterrit entre les mains de Stéphane Gilson, directeur de l’agence Business Crelan de La Hulpe, l’une des 180 agences du réseau spécialisées dans les services aux PME. « Je me suis évidemment rendu sur place, afin de rencontrer Thibaut, découvrir le projet en détail, etc. », explique l’expert Business indépendant, rapidement convaincu par le potentiel de développement. « Le dossier de crédit était costaud, à la fois, grâce au savoir-faire évident, la reconnaissance internationale, les garanties, l’emploi créé, mais aussi les résultats financiers probants de la chocolaterie ! » Des tablettes « bien solides », mais surtout aux saveurs délicieuses et authentiques !