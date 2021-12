Flandre: un deuxième loup a été repéré

Depuis la semaine dernière, un loup se promène dans et autour de la Kalmthoutse Heide, un deuxième loup a également été identifié et traverse actuellement la province d’Anvers. C’est ce qu’a indiqué la campagne « Welcome Wolf ». L’animal a été repéré entre autres à Geel, Zandhoven et Zoersel.

D’après les témoignages, les empreintes de pattes et une vidéo, il s’agit d’un mâle. « Il y a de fortes chances que le loup errant soit l’un des jeunes de l’année de la meute du Limbourg, mais ce n’est pas tout à fait certain », précise le rapport. « Nous savons que les deux mâles de l’année – nés en 2020 – peuvent décider à tout moment de partir à la recherche d’un territoire et d’un partenaire. Au printemps et à l’été derniers, ils ont aidé leurs parents, August et Noëlla, à nourrir et à protéger les petits de 2021, mais leur tâche de baby-sitter a pris fin. »

On ne sait pas où se trouve maintenant le deuxième loup. D’après « Welcome Wolf », il pourrait déjà être sorti du pays, mais il pourrait aussi encore errer dans la province d’Anvers. Des dommages ont été signalés à Schilde et à Brecht, mais il est loin d’être certain qu’il s’agisse de dommages causés par un loup et si tel était le cas, on ne sait par lequel des deux serait responsable.

Le loup qui erre autour de Kalmthoutse Heide a été repéré lundi matin du côté néerlandais de la frontière.

Par ailleurs, « Welkom Wolf » appelle tous les éleveurs de toute la province d’Anvers à redoubler de vigilance et à protéger leurs animaux avec des clôtures électriques ou à les garder dans leurs étables la nuit.