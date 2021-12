David Goffin livre son avis sur la crise au Standard: «La violence, ça ne sert à rien…»

Il nous a accordé une interview pendant laquelle, il a livré ses sentiments, notamment, sur la situation compliquée traversée par le Standard, le club de sa ville de cœur. « J’ai été les voir deux trois fois cette saison, notamment à Seraing, et contre OHL, où il y avait déjà eu cet incident du pétard jeté à côté du gardien adverse » raconte-t-il. « J’ai suivi un peu les derniers événements, et oui, c’est chaud ! La situation est délicate et ne satisfait pas le public. Je comprends le mécontentement mais la manière d’agir de certains est trop forte, trop violente. Il y a d’autres moyens de montrer son mécontentement. Le public a toujours eu un rôle ultra-important au Standard, ce qui a souvent déjà aussi eu un impact sur la direction. Le public liégeois est toujours très passionné, très impliqué aussi. Il ne faut jamais oublier qu’ils sont toujours là pour encourager et être derrière l’équipe. C’est aussi là qu’on voit combien ces gens ont de l’amour pour leur club : c’est ce qui fait le charme du Standard. Il faut qu’ils continuent d’être là dans les bons et les moins bons moments. Je ne sais pas si je suis habilité pour délivrer un message aux supporters, mais je dirais que la violence ne sert à rien ! Il faut se faire écouter, c’est sûr, se faire entendre, mais aussi continuer de supporter son équipe ! »