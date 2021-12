Malik Djoudi: une pop à la fois éthérée et solaire

La ville de Troie est associée à une guerre comme celle que mène depuis quelques années Malik Djoudi pour être accepté et reconnu par le grand public. Il s’agit déjà ici de son troisième album qui devrait imposer victorieusement son univers particulier, original, d’une chanson française à la fois sensible, mélancolique et dansante, rayonnante. Ses choix de featurings sont des manifestes à eux seuls, que ce soit la rappeuse Lala &ce (« Point sensible »), la star Isabelle Adjani (« Quelques mots ») ou le fantasque Philippe Katerine (« Petit héros »). Entre « Vertiges » et « Douleur », Malik nous invite dans son monde intime balisant une pop à la fois éthérée et solaire, d’une belle musicalité défendue par sa voix haut perchée. Il est clair que l’heure du Poitevin d’origine algérienne et vietnamienne de passé 40 ans (déjà parrainé il y a longtemps par un certain Etienne Daho) est arrivée !

Cinq7-PIAS.