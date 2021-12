Abdullah Ibrahim: une musique apaisée

Une mère sotho, un père bochiman, Adolphe Dollar Brand est devenu Abdullah Ibrahim après sa conversion à l’islam. Il a aujourd’hui 87 ans et, derrière lui, une carrière incroyable. A 14 ans, il joue déjà sur scène. Il tourne en Afrique, il enregistre, il tourne en Europe, se rend aux Etats-Unis, joue avec Gato Barbieri, Don Cherry, Archie Shepp, écrit le Kalahari Liberation Opera. Sans oublier son activité contre l’apartheid. Ce pianiste multi-instrumentiste est une figure de l’intensité du jazz, de son côté révolté, de sa dynamique africaine. Là, il se pose. « Six ans – je jouais ma première note sur le piano avec mon index. Quatre-vingts ans et dix doigts plus tard, l’index joue tout seul la note de l’unité universelle. » C’est ce qu’il écrit à propos de cet album solo, enregistré live en Allemagne. Et c’est une musique apaisée, assagie, délivrée de ses démons. Qui atteint une libération quasi mystique, qui nous fait entrer dans une autre dimension, celle des rêves pacifiques.

Gearbox Records