Rossy/Landfermann/Ballard: élégance et finesse

Jorge Rossy est célèbre pour avoir été le batteur du mythique trio de Brad Mehldau de 1993 à 2006. Mais l’Espagnol de 57 ans possède aussi d’autres facettes. Il est pianiste et a joué comme tel avec Lee Konitz, Charlie Haden, Joe Lovano. Il est aussi vibraphoniste et a joué avec Mark Turner ou Dan Weiss. Ici, au vibraphone et au marimba, il prend la tête d’un trio avec Robert Landfermann à la contrebasse et Jeff Ballard à la batterie, qui a remplacé Rossy chez Mehldau, le monde est petit. Dans ce premier album chez ECM, Rossy présente sa propre musique qui est d’une extrême élégance et d’une incroyable finesse. Si Rossy s’impose par ses lignes mélodiques et son toucher très percussif et sensuel, le trio, ensemble, développe un jazz de chambre à la Modern Jazz Quartet, lyrique et sophistiqué, nostalgique et sincère. Un très bel album.

ECM