Alexis Valet: dense mais accessible

Le vibraphone revit, et c’est tant mieux. C’est un instrument qui a donné au jazz des musiciens d’exception : Lionel Hampton, Milt Jackson du Modern Jazz Quartet, Gary Burton, Roy Ayers. Et puis Pascal Schumacher, Guy Cabay, Sadi, Jorge Rossy (lire ci-dessus) et voilà maintenant le Français Alexis Valet. Le timbre de cet instrument est tout à fait particulier et fournit une certaine légèreté à la musique. Cette légèreté, Alexis Valet l’utilise évidemment sur cet album. Mais elle ne l’empêche pas de creuser des voies d’expérimentation, d’exploration, de trouver des espaces d’expression. Tout en restant clair sur ses intentions : la mélodie, l’harmonie, le naturel. Valet impose une présence sonore de son instrument tout au long de l’album mais il ne se produit pas en solitaire. Il est d’abord accompagné de Luca Fattorini à la contrebasse et d’Antoine Paganotti à la batterie. Puis du saxophoniste Ben van Gelder sur cinq plages et du pianiste Bojan Z sur cinq plages aussi, mais pas nécessairement les mêmes. Ensemble, sur les compositions de Valet, ils créent une musique dense mais accessible, agréable et belle. Et le vibraphoniste trouve sa voie et sa voix. On parie qu’elle se fera entendre longtemps : Alexis Valet n’a que 30 ans.

Jazz & People