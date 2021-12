Benny Goodman Orchestra feat. Anita O’Day

J’adore ces big bands des années 30 à 50. Ceux de Fletcher Henderson, Les Brown, Duke Ellington, Count Basie, les frères Dorsey, Lionel Hampton, Glenn Miller… et Benny Goodman, of course, le roi du swing, comme on l’appelait dans les années 30 et 40. Trois indices à son sujet : il embauchait des musiciens de couleur dans son orchestre, comme Charlie Christian ou Lionel Hampton, ce qui était hardi à l’époque ; il se produisit à l’Expo 58 de Bruxelles ; et enregistra l’Ebony Concerto de Stravinsky en 1965. Musique policée, jolie, très arrangée, sans aucune vulgarité, qui laisse de l’espace aux invités, chanteurs ou instrumentistes. Il s’est produit partout dans le monde avec son big band. Et ici, à la Stadthalle de Freibourg, le 15 octobre 1959, avec Anita O’Day, une chanteuse qui avait un superbe sens du phrasé et un style très pur. Ce disque live est une petite merveille. Let’s Dance, Honeysuckle Rose, Come rain or come shine, Boddy and soul, But not for me, Memories of you, Don’t get around much anymore, Stompin at the Savoy et d’autres s’enchaînent avec brio. Benny, ses musiciens et Anita s’amusent. Du coup, nous aussi.

SWR/Jazz Haus