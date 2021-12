Max Verstappen confie qu’une crampe a failli lui coûter le titre de champion du monde: «La douleur était insupportable»

« Après la safety car, j’avais un tour pour saisir ma chance avec des pneus plus frais, et c’est ce que j’ai fait. Ce qui est marrant, c’est qu’au moment où j’étais dans les échappements de Lewis, j’ai été pris d’une crampe énorme à la jambe, et cela a duré pendant tout le tour », a-t-il confié, à froid, dans une interview relayée par la RTBF.

« Malgré la douleur, j’y suis allé à fond pendant mon attaque, j’ai serré les dents en me disant ’Allez, allez !’, car c’était très douloureux. Une fois en tête, il y avait encore deux longues lignes droites où j’ai dû batailler avec Lewis… et avec cette crampe, ce n’était vraiment pas agréable ! J’ai ensuite été soulagé après le virage N.9, quand ça s’est un peu calmé. J’ai pu lever le pied un peu plus tôt dans le virage N.12 car la douleur était insupportable. Tout cela, ça ajoute encore de l’émotion à cette course », a ensuite conclu le nouveau champion du monde.