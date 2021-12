Une faille découverte dans un logiciel utilisé dans des millions d’applications

Une faille de sécurité récemment a été découverte dans le logiciel Apache Log4j. Amazon, Apple, Cloudflare, Tesla, Minecraft et Twitter, entre autres, utilisent ce logiciel

Les experts en sécurité informatique mettent en garde contre une faille de sécurité dans le logiciel Apache Log4j. La fuite a été découverte juste avant le week-end et représente un risque important pour les réseaux d’entreprise du monde entier, car de nombreuses applications bien connues utilisent le logiciel en question pour conserver des « journaux ». Les cybercriminels seraient déjà en train d’exploiter pleinement cette vulnérabilité.

Le Computy Emergency Response Team (CERT), l’équipe d’urgence cybernétique du gouvernement fédéral, tire également la sonnette d’alarme et demande que les mises à jour de la société Apache soient installées le plus rapidement possible. L’homologue néerlandais NCSC a déjà mis en ligne sur GitHub une liste d’applications vulnérables suite à la fuite. Le CERT a également publié un plan étape par étape sur son site web pour les organisations qui ne savent pas quoi faire.