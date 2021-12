Roberto Martinez va préparer le Mondial 2026 lors des matches amicaux du mois de mars: «On partira avec des joueurs nés entre 1997 et 2008» (vidéo) Le sélectionneur des Diables rouges a justifié le choix de ne pas reprendre de cadre de l’équipe nationale belge pour le rassemblement du mois de mars.

Par la rédaction Publié le 13/12/2021 à 17:22 Temps de lecture: 2 min

Roberto Martinez s’est exprimé, dans un entretien accordé à la RTBF, sur le prochain rassemblement des Diables rouges, qui aura lieu au mois de mars. Et, malgré que la série de matches amicaux que les Diables vont disputer à cette période ne précède la Coupe du monde 2022 que de quelques mois, Martinez ne va pas faire appel à ses cadres. Il va au contraire sélectionner des jeunes joueurs, afin de préparer la Coupe du monde 2026 et de laisser souffler ses joueurs les plus importants. « Ce sera une opportunité de développer des joueurs, non pas pour 2022 mais pour 2026. C’est un projet sur lesquels on travaille depuis longtemps. On partira avec des joueurs qui pourraient atteindre leur meilleur niveau pour 2026. Des joueurs nés entre 1997 et 2008. C’est important de voir ces joueurs dans un schéma où on leur conférera un grand rôle. C’est autre chose que de voir un jeune joueur s’asseoir à côté d’un joueur qui compte 100 sélections », a justifié le sélectionneur des Diables, qui compte laisser une chance ensuite aux jeunes qui auront performé.

« En juin et en septembre, on aura six matchs de Nations League face à des grandes équipes d’Europe. Et dans ces six matchs, ce sera une bonne opportunité de mélanger ceux qui auront ’performé’ en mars avec ceux qui ont déjà tout prouvé chez les Diables. C’est à ce moment-là qu’on va finaliser la liste pour le Qatar 2022. »