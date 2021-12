Art Antwerp veut relancer les foires d’art contemporain

En 2020, dans la foulée de l’annulation d’Art Brussels en raison de la pandémie de covid, Anne Vierstrate, managing director de l’événement, annonce la création d’Art Antwerp. Quelques jours plus tard, il faut toutefois faire marche arrière en raison du second confinement. En 2021, après une seconde annulation d’Art Brussels, Anne Vierstraete et sa co-directrice Nele Verhaeren reviennent à la charge. Et cette fois, l’événement devrait bien avoir lieu.

Art Antwerp ouvre ses portes au public ce jeudi 16 décembre. Comment est-ce possible alors que d’autres gros événements comme la Brafa, la Foire du livre, le Salon de l’auto ou Batibouw ont annulé ?