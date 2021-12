Mgr Harpigny sur le financement des cultes: «Il faut trouver des arrangements justes»

L’évêque de Tournai, Guy Harpigny, est le représentant du culte catholique auprès du gouvernement fédéral. Le cardinal De Kesel, actuel primat de Belgique, a jugé son confrère tournaisien plus indiqué pour répondre à nos questions sur l’enseignement et le financement des cultes.

Monseigneur Harpigny réagit à la réforme du financement du temporel du culte adoptée à Bruxelles il y a quelques semaines, et à l’exemple luxembourgeois qui a réduit de plus de 70 % le budget global alloué aux cultes et mis fin aux traitements et pensions des ministres des cultes à charge de l’Etat. En Belgique, le culte catholique occupe près de 80 % des postes de ministres du culte.

Au Luxembourg, le salaire des nouveaux curés est désormais à charge de l’archevêché. C’est envisageable en Belgique ?