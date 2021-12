Plusieurs membres de Manchester United positifs au covid: la rencontre des Mancuniens contre Brentford pourrait être reportée

Des membres du staff et des joueurs des Red Devils ont été testés positifs au coronavirus.

« Manchester United confirme qu’à la suite de la confirmation de tests PCR positifs des cas de Covid d’hier parmi le staff et les joueurs, la décision a été prise d’annuler les opérations de l’équipe première au Carrington Training Complex pour 24 heures, pour minimiser les risques de toute infection supplémentaire », ont déclaré les Red Devils, qui attendent désormais de savoir si leur rencontre de Premier League contre Brentford, prévue ce mardi à 20h30, pourra avoir lieu ou non.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et des perturbations de l’équipe, et avec la santé des joueurs et du personnel comme priorité, le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s’il est sûr que le match de mardi contre Brentford se tiendra. »