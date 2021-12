Royaume-Uni: Boris Johnson tient aux «Christmas parties»

L’année dernière, pour organiser des “Christmas parties,” il n’y avait qu’à préparer des réunions de travail. Cette année, pour organiser des réunions de travail, il n’y a qu’à mettre en place des “Christmas parties”. » Cette boutade bien british circule en Angleterre et résume de façon efficace la situation du pays. Mercredi 8 décembre, Boris Johnson a mis en place son plan B de lutte contre la pandémie, alors que le nombre de nouveaux cas journaliers frôle les 50.000 et que le premier décès lié à omicron a été confirmé. Ces nouvelles règles demandent aux salariés de travailler de chez eux lorsque c’est possible, mais le Premier ministre n’a pas jugé utile d’interdire les fêtes de fin d’année, entre collègues comme en famille…