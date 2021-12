Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont terminé dans le rouge

Solvay (99,14) et UCB (99,08) valaient 1,70% et 0,60% de moins que vendredi, Galapagos (43,38) concédant 0,05% alors que arGEN-X (266,90) progressait de 1,75%. Elia (112,00) et Aperam (43,22) reculaient de 0,44% et 0,83%, Melexis (102,00) cédant de justesse 0,20%. Proximus (16,36) était en hausse de 1,05% et Telenet (30,10) en baisse de 0,40%, Orange Belgium (19,42) et Bpost (7,07) perdant par ailleurs 0,41% et 1,80%.

Bekaert (37,48) et CFE (110,40) progressaient de 1,6% et 4,5% à l'inverse de Euronav (7,78) et Exmar (4,09) qui reculaient de 4,1% et 2,9%, Agfa-Gevaert (3,60) chutant de 3,1%. Acacia Pharma (1,38) et MDxHealth (0,96) se distinguaient enfin par des hausses de 8,4% et 4,8%, Nyxoah (17,40) et Hyloris (16,95) s'appréciant de 2,8% et 2,7% contrairement à Oxurion (1,95) et Advicenne (7,80), en baisse de 2,4% et 3,7%.